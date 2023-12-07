كأس ملك إسبانيا
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2 - 5
ن م
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Sergio Mendinueta 27'Louis Booker 45' + 3'
Pablo Torre 7'كريستيان ستواني 66', 74'كريستيان بورتو 82'Valery Fernandez 87'
(ش١ 2-1) (ن م 2-5)

أوريهويلا v جيروناالنتائج والإحصائيات,