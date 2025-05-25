الدوري الإيطالي
team-logo
2 - 3
انتهت
team-logo
لورينزو لوكا 26'كريستيان كاباسيلي 61'
نيكولو فاجيولي 46'بيترو كوموتزو 57'مويس كين 82'
(½ 1-0) (انتهت 2-3)

أودينيزي ضد فيورنتيناالنتائج والإحصائيات,