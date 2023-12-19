دوري أبطال إفريقيا
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
Leibe Junior Avo 11'Essis Aka 80'Sankara Karamoko 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

أسيك ميموزا v جالاكسيالنتائج والإحصائيات,