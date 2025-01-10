كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 1
انتهت
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أمادو أونانا 71'مورجان روجرز 76'
لوكاس باكيتا 9'
(½ 0-1) (انتهت 2-1)

أستون فيلا ضد وست هامالنتائج والإحصائيات,