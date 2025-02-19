الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
يوري تيليمانس 38'أولي واتكينز 45' + 3'
محمد صلاح 29'ترينت ألكسندر أرنولد 61'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

أستون فيلا v ليفربولالنتائج والإحصائيات,

;