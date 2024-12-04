الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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M. Rogers 21'أولي واتكينز 28' (جزاء)M. Cash 34'
M. Damsgaard 54'
(ش١ 3-0) (ن م 3-1)

أستون فيلا v برينتفوردالنتائج والإحصائيات,