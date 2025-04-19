دوري أبطال أوروبا للسيدات
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1 - 2
ن م
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M. Caldentey 77' (جزاء)
K. Diani 17'M. Dumornay 82'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

أرسنال v ليون للسيداتالنتائج والإحصائيات,