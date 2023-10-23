دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 3
ن م
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Mirzhakhon Mirakhmadov 36'
Ramin Rezaeian 32', 49'Reza Asadi 59'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

أجمك v سباهانالنتائج والإحصائيات,