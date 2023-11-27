دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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Martin Boakye 78'
عبد الرزاق حمد الله 30', 34'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

أجمك v الاتحادالنتائج والإحصائيات,