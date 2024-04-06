كأس ملك إسبانيا
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1 - 1جزاء 4 - 2
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Oihan Sancet 50'
Daniel Rodriguez 21'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

أتلتيك بيلباو v مايوركاالنتائج والإحصائيات,