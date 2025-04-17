الدوري الأوروبي
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2 - 0المجموع 2 - 0
انتهت
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أوهيان سانسيت 45' + 4' (ضربة جزاء)نيكو ويليامز 80'
(½ 1-0) (انتهت 2-0)

أتلتيك بيلباو ضد راينجرزالنتائج والإحصائيات,