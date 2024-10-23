دوري أبطال أوروبا
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
جوليان ألفاريز 8'
E. Zhegrova 61'J. David 74' (جزاء), 89'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

أتلتيكو مدريد v ليلالنتائج والإحصائيات,