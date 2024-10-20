الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 1
ن م
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A. Soerloth 69', 90' + 9'أنطوان جريزمان 81'
Y. Neyou Noupa 34'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

أتلتيكو مدريد v ليجانيسالنتائج والإحصائيات,