الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
ن م
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ألكسندر سورلوث 81'
ياجو أسباس 68' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

أتلتيكو مدريد v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,

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