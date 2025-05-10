الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 0
انتهت
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ألكسندر سورلوث 7', 10', 11', 30'
(½ 4-0) (انتهت 4-0)

أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,