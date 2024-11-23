الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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أنطوان جريزمان 76' (جزاء)A. Soerloth 86'
J. Guridi 7' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

أتلتيكو مدريد v ديبورتيفو ألافيسالنتائج والإحصائيات,