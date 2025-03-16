الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 4
ن م
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جوليان ألفاريز 45'ألكسندر سورلوث 70'
روبرت ليفاندوفسكي 72'فيران توريس 78', 90' + 8'لامين يامال 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 2-4)

أتلتيكو مدريد v برشلونةالنتائج والإحصائيات,