الدوري الإيطالي
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1 - 1
ن م
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M. Retegui 69' (جزاء)
J. Karlsson 29' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

أتالانتا v ليتشيالنتائج والإحصائيات,