الدوري الإيطالي
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
M. Retegui 21'C. De Ketelaere 45'أديمولا لوكمان 45' + 1'
L. Martinez Quarta 15'M. Kean 32'
(ش١ 3-2) (ن م 3-2)

أتالانتا v فيورنتيناالنتائج والإحصائيات,