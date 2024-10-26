الدوري الإيطالي
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6 - 1
ن م
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مارتن دي رون 6'M. Retegui 9', 58'C. De Ketelaere 14'أديمولا لوكمان 29', 34'
A. Sarr 42'
(ش١ 5-1) (ن م 6-1)

أتالانتا v فيروناالنتائج والإحصائيات,