الدوري الإيطالي
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5 - 1
ن م
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M. Retegui 24', 50', 74' (جزاء)إيدرسون 60'مارتن دي رون 80'
J. Ekhator 83'
(ش١ 1-0) (ن م 5-1)

أتالانتا v جنوىالنتائج والإحصائيات,