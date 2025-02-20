دوري المؤتمر الأوروبي
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0 - 2المجموع 2 - 4
انتهت
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A. Kucys 45' + 4'تمار سفيتلن 51'
(½ 0-1) (انتهت 0-2)

أبويل نيقوسيا ضد NK Celjeالنتائج والإحصائيات,