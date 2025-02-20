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دوري المؤتمر الأوروبي
0 - 2
المجموع 2 - 4
انتهت
A. Kucys
45' + 4'
تمار سفيتلن
51'
(½ 0-1) (انتهت 0-2)
أبويل نيقوسيا ضد تسيلي
النتائج والإحصائيات,
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