دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
Waleed Al-Ahmad 90' + 3' (هدف عكسي)
Aschraf El Mahdioui 90' + 6'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

أبها v التعاونالنتائج والإحصائيات,