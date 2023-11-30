دوري روشن السعودي
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0 - 6
ن م
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جابرييل فيجا 20', 45'Firas Al-Buraikan 22', 28'فرانك كيسييه 38'رياض محرز 64'
(ش١ 0-5) (ن م 0-6)

أبها v الأهليالنتائج والإحصائيات,