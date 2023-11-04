دوري روشن السعودي
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3 - 2
ن م
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جريجورز كريشوياك 20'سولومون كفيركفيليا 59' (هدف عكسي)كارل توكو ايكامبي 69'
Andrei Burca 26'Masalah Al-Shaekh 31'
(ش١ 1-2) (ن م 3-2)

أبها v الأخدودالنتائج والإحصائيات,