دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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كارل توكو ايكامبي 90' + 8' (جزاء)
موسى ديمبيلي 58'روبين كايسون 75'حامد الغامدي 82'
(ش١ 0-0) (ن م 1-3)

أبها v الاتفاقالنتائج والإحصائيات,