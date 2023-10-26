Conference League
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2 - 3
ن م
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Bojan Miovski 50'Dante Polvara 58'
Kiril Despodov 73'أديلينو فييرينيا 84'Stefan Schwab 90' + 6' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 2-3)

أبردين v باوك سالونيكيالنتائج والإحصائيات,