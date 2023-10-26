Conference League
team-logo
6 - 0
ن م
team-logo
Eric Ebimbe 12' (جزاء), 89'Robin Koch 27'Omar Marmoush 30'Tuta 45' + 3'إيلايس سكيري 55'
(ش١ 4-0) (ن م 6-0)

آينتراخت فرانكفورت v هيلسينكيالنتائج والإحصائيات,