الدوري الألماني الدرجة الأولى
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4 - 0
انتهت
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أنسجار كناوف 21', 53'هوجو إيكيتيكي 67'روبن كوخ 71'
(½ 1-0) (انتهت 4-0)

آينتراخت فرانكفورت ضد لايبزيجالنتائج والإحصائيات,