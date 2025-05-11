الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 2
انتهت
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راسموس كريستنسن 1'ميشي باتشوايي 71'
مانوليس سالياكاس 4'مورغان جويلفاوجي 16'
(½ 1-2) (انتهت 2-2)

آينتراخت فرانكفورت ضد سانت باوليالنتائج والإحصائيات,