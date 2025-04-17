الدوري الأوروبي
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0 - 1المجموع 1 - 2
انتهت
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دومينيك سولانكي 43' (ضربة جزاء)
(½ 0-1) (انتهت 0-1)

آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,