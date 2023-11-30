Conference League
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
Omar Marmoush 58'
Tomasz Kedziora 55'أندريجا زيفكوفيتش 73'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

آينتراخت فرانكفورت v باوك سالونيكيالنتائج والإحصائيات,