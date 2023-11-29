دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
أليكساندر شولز 37' (جزاء)Jose Kante 90'
Davidson 68'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

آوراوا ريد دياموندز v ووهان ثري تاونسالنتائج والإحصائيات,