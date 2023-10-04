دوري أبطال آسيا النخبة
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6 - 0
ن م
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Tuan Hai Pham 9' (هدف عكسي)أليكساندر شولز 19' (جزاء)Toshiki Takahashi 37'Takahiro Sekine 65'Jose Kante 70'Eakkanit Punya 85'
(ش١ 3-0) (ن م 6-0)

آوراوا ريد دياموندز v هانويالنتائج والإحصائيات,