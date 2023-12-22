كأس العالم للأندية
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2 - 4
ن م
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Jose Kante 43'أليكساندر شولز 54' (جزاء)
حنفى ياسر 19'Percy Tau 25'Yoshio Koizumi 60' (هدف عكسي)علي المعلول 90' + 8'
(ش١ 1-2) (ن م 2-4)

آوراوا ريد دياموندز v الأهليالنتائج والإحصائيات,