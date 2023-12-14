الدوري الأوروبي
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1 - 3
ن م
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Leo Bengtsson 84'
Jan Kuchta 4'Veljko Birmancevic 11', 45' + 1'
(ش١ 0-3) (ن م 1-3)

آريس إل. v سبارتا براغالنتائج والإحصائيات,