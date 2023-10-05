الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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Alex Moucketou-Moussounda 9'Warren Shavy 59'
Abdallah Sima 70'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

آريس إل. v راينجرزالنتائج والإحصائيات,