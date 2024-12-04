الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 0
ن م
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J. Timber 54'ويليام ساليبا 73'
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

آرسنال v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,