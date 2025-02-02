الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
5 - 1
ن م
team-logo
مارتن اوديغارد 2'توماس 56'مايلز لويس سكيلي 62'كاي هافرتيس 76'إيثان نوانيري 90' + 3'
إرلينج هالاند 55'
(ش١ 1-0) (ن م 5-1)

آرسنال v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,