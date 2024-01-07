كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 2
ن م
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J. Kiwior 80' (هدف عكسي)لويس دياز 90' + 5'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

آرسنال v ليفربولالنتائج والإحصائيات,