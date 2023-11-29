دوري أبطال أوروبا
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6 - 0
ن م
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كاي هافرتيس 13'Gabriel Jesus 21'بوكايو ساكا 23'جابرييل مارتينيلي 27'مارتن اوديغارد 45' + 1'جورجينيو 86' (جزاء)
(ش١ 5-0) (ن م 6-0)

آرسنال v لانسالنتائج والإحصائيات,