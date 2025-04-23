الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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جاكوب كيويور 3'لياندرو تروسار 42'
إيبيريشي إيز 27'جان فيليب ماتيتا 83'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

آرسنال v كريستال بالاسالنتائج والإحصائيات,