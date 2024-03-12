دوري أبطال أوروبا
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1 - 0مجم 1 - 1جزاء 4 - 2
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لياندرو تروسار 41'
(ش١ 1-0) (ن م 1-0) (و إ 1-0)

آرسنال v بورتوالنتائج والإحصائيات,