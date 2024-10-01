دوري أبطال أوروبا
team-logo
2 - 0
ن م
team-logo
كاي هافرتيس 20'بوكايو ساكا 35'
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

آرسنال v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,