الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
جابرييل مارتينيلي 35'كاي هافرتيس 55'
يوري تيليمانس 60'أولي واتكينز 68'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

آرسنال v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,