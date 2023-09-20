دوري أبطال أوروبا
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4 - 0
ن م
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بوكايو ساكا 8'لياندرو تروسار 20'Gabriel Jesus 38'مارتن اوديغارد 70'
(ش١ 3-0) (ن م 4-0)

آرسنال v آيندهوفنالنتائج والإحصائيات,