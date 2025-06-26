كأس العالم للأندية
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1 - 2
انتهت
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كاسيوس مايلولا 4'
لابا كودجو فودوه 45' + 1' (ضربة جزاء)كاكو 50'
(½ 1-1) (انتهت 1-2)

الوداد الرياضي ضد العينالنتائج والإحصائيات,