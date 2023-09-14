دوري روشن السعودي
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4 - 2
ن م
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اوديون ايغالو 17', 45' + 1' (جزاء), 52'Craig Goodwin 62'
أسان سيساي 36'Sultan Faqihi 83'
(ش١ 2-1) (ن م 4-2)

الوحدة v ضمكالنتائج والإحصائيات,