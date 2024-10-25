دوري أدنوك
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3 - 1
انتهت
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O. Khribin 32', 38', 60'
شاهريار موغانلو 8'
(½ 2-1) (انتهت 3-1)

الوحدة ضد إتحاد كلباءالنتائج والإحصائيات,